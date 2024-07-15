فوج إطفاء بيروت: السيطرة على حريق النفايات عند مدخل المرفأ والأضرار مادية

أفادت قيادة ​فوج إطفاء بيروت​ في بيان، بأنّه "تمّت السّيطرة على حريق النّفايات الّذي اندلع على مدخل مرفأ بيروت قرب سوق السمك، واقتصرت الأضرار على المادّيّات".

وكان قد اندلع حريق في مكان فرز النّفايات في سوق السمك، في محيط مرفأ بيروت، ما أدّى إلى تصاعد دخان أسود بأجواء المكان.

من جهتها، أكّدت قيادة فوج إطفاء بيروت أنّ الحريق المندلع على مدخل مرفأ بيروت قرب سوق السمك، عبارة عن حريق نفايات قرب هنغارت فرز النّفايات.