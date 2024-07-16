الحوثي: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا في تحذيراته ويكف عن مساره المناصر لأميركا وإسرائيل

أشار قائد حركة "أنصار الله" اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، الى أن "ميدان المواجهة ضد العدو الإسرائيلي والأميركي هو الميدان الذي ينبغي على الأمة جمعاء أن تساهم فيه".

ولفت الحوثي، الى أن "قضية فلسطين هي قضية القضايا والمأساة الكبرى في المعمورة ومن الخزي الكبير أن تكون في محيط إسلامي أكثره متخاذل".

وذكر أن "شعبنا أبدى استعداه للتصدي لأي خطوات اقتصادية داعمة لكيان العدو من قبل النظام السعودي قارون العصر وقرن الشيطان، وأنا أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا في تحذيراته وهتافه وأن يكف عن مساره الخاطئ المناصر لأميركا وإسرائيل والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان".

وأضاف "بإذن الله سيكسر جبروت عملاء أمريكا ويدمر إمكاناتهم على أيدي عباده المؤمنين انتصارا لشعبنا الفلسطيني ومظلومية أمتنا"، مؤكداص أننا "سنواصل دعم وإسناد غزة بالتنسيق مع بقية جبهات الإسناد وأحرار الأمة وسيبقى شعبنا حاضرا في الساحات ومختلف الأنشطة".

وتابع "عملياتنا مستمرة بالقصف الصاروخي والعمليات البحرية في تصعيد وتصاعد حتى يوقف العدوان ويرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة".