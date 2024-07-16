اقتراح قانون من الحشيمي لانشاء محافظة البقاع الغربي وراشيا يكون مركزها في جب جنين

تقدّم النائب بلال الحشيمي الى مجلس النواب باقتراح قانون لانشاء محافظة البقاع الغربي راشيا،

وجاء في نصّ الاقتراح:

"المادة الأولى: تنشأ في البقاع محافظة باسم "محافظة البقاع الغربي وراشيا مركزها في جب جنين.

المادة الثانية: تطبق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

وجاء في الاسباب الموجبة:

"لما كان قضاءا البقاع الغربي وراشيا يتألفان من 66 بلدة وقرية ويبلغ مجموع سكانهما أكثر من ماية وخمسين الف نسمة يضاف اليهم عشرات الاف من المقيمين،

ولما كانت مساحة هذين القضاءين تعد مساحة شاسعة وتبعد المسافة كثيرا بين قرى وبلدات هذين القضاءين وبين مركز المحافظة في زحلة مما يكبد المواطنين الكثير من المشقات والنفقات واضاعة الوقت لملاحقة معاملاتهم،

ولما كانت وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت بموجب اتفاق الطائف أكدت الحاجة الملحة الى اعتماد اللامركزية الادارية بما فيها تطوير اللاحصرية الادارية،

ولما كانت الفقرة (ز) من مقدمة الدستور قد نصت على ان الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام،

ولما كان الانماء المتوازن لا يتحقق الا بتطبيق اللامركزية الادارية لتفعيل دور المواطنين في ادارة شؤونهم المحلية بما فيها اللاحصرية الادراية الموسعة التي تسهل وصول المواطنين الى الخدمات الادارية،

ولما كان انشاء محافظة جديدة تشمل قضاءي البقاع الغربي وراشيا اضافة الى القرى والبلدات الواقعة جنوبي طريق الشام بدءا من حدود محافظة البقاع الراهنة المحاذية لمحافظة جبل لبنان ووصولا الى الحدود السورية ويكون مركزها في جب جنين، وعلى ان تحوي كل الدوائر والمؤسسات الرسمية الادارية والقضائية والتربوية والصحية والأمنية المالية وسواها مما تتألف منه بقية المحافظات، لهذه الأسباب أتقدم باقتراح قانون انشاء محافظة البقاع الغربي راشيا".