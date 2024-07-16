قبلان قبلان: إذا لم ندافع عن أنفسنا ولم نواجه العدو فسيعمل على طحننا وإبادتنا

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان، خلال مجلس عاشورائي أقيم في بلدة لبايا في البقاع الغربي، أنّ "الذي يجري اليوم في فلسطين هو جريمة كبرى بحق البشرية والإنسانية والعروبة، وإننا على يقين أنه إذا انتصرت إسرائيل في هذه المعركة فإن الساحة التالية التي سيعملون على تدميرها وقتل أبنائها وشعبها هي لبنان، وما أن تنتهي من جريمتها هناك حتى تدير مدافعها وطائراتها إلى شعب المقاومة في لبنان، عندها كل المجازر التي تحصل اليوم في فلسطين، سيعملون على إيقاعها في لبنان ضد شعبه وضد شعب المقاومة، وكونوا على يقين أنه ربما في فلسطين الكثير من يقف مع الشعب الفلسطيني ولكن قد لا نجد من يقف معنا لأننا على حق، وعندما يكون الإنسان على حق، أكثر الناس يقفون ضده وفي مقابله وأكثر الناس يلومونه ويحسدونه ويتمنون لو كان ضعيفا".

ولفت إلى "أننا عندما انتصرنا على إسرائيل بمشروع المقاومة الذي زرعه الإمام موسى الصدر منذ السبعينات، لا تتخيلوا أن العرب والمسلمين بمعظهم كانوا مسرورين بإنتصارنا على إسرائيل، بل كان ذلك مصدر إزعاج لهم بأنه كيف سيبررون أمام شعوبهم أنهم بما يملكون قد هزموا، وأننا بما نملك من إمكانات ضعيفة إنتصرنا على هذا العدو، فكان هذا سيشكل إحراجاً لهؤلاء جميعاً".

ودعا قبلان إلى "عدم الإصغاء للموسوسين والمشوشين الذين يريدون إدخال الوهن إلى نفوسنا وعقولنا، والذين يريدون لنا بأن نخاف من هذا العدو، يجب أن نقول لهم أننا عندما نحيي عاشوراء وكربلاء ونعلن الولاء للحسين، فيجب أن نكون في الساحات".

وشدد على أنّه "إذا لم ندافع عن أنفسنا وإذا لم نواجه هذا العدو، فإنه سيعمل على طحننا وعلى إبادتنا وعلى قتلنا، ولأنه يعرف تماما أن ليس في هذه الأمة صفحة مشرقة بيضاء إلا هذه الصفحة في لبنان، التي يتعلم منها شرفاء وأحرار العالم، لذلك يجب أن تبقى أعيننا مفتوحة على هذا العدو وسواعدنا جاهزة لمواجهته، ولا يجب أن ندير له ظهراً لأنه إذا أدرنا ظهراً لهذا العدو سيقتلنا جمعاً".