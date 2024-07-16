الجيش انتشل جثة من البحر قبالة شاطئ طرابلس

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 16 /7 /2024، انتشل عناصر من القوات البحرية في الجيش جثة شخص بعد تعرضه للغرق قبالة شاطئ طرابلس، وتولى الصليب الأحمر اللبناني نقل الجثة إلى أحد المستشفيات".

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