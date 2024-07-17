شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات حربية روسية تحلق فوق أوكرانيا في طريقها لبيلاروس.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم الثلاثاء أن مسيرات حربية روسية قد حلقت مجددا فوق أوكرانيا في طريقها إلى المجال الجوي لبيلاروس حليفة موسكو.

وهذا الحادث هو الرابع من نوعه الذي سجله السلاح الجوي الأوكراني منذ الحادي عشر من شهر يونيو الماضي. وجرى خلال الليل، إسقاط اثنتين من أربع طائرات مسيرة روسية من طراز شاهد الإيرانية الصنع.

وأعلن الجيش الأوكراني أن الطائرتين الآخريين "فقدتا مسارهما في المجال الجوي البيلاروسى"، وأشارت أيضا المدونة العسكرية البيلاروسية "هاجون بروجكت " إلى هذه الأحداث. الجيش البيلاروسي وجرى رصد الطائرة الرابعة التي ضلت طريقها فوق بيلاروس لمدة ساعتين تقريبا في الصباح، وقطعت حوالي 300 كيلومتر في مسار طيران منحني إلى منطقة موجيليف في شمال البلاد.

وفي كل الحالات الأربع، رافق الجيش البيلاروسي الجسم الطائر الروسي المسير بطائرة مروحية وطائرة مقاتلة، ولم يعرف أي شيء عن كيفية انتهاء الرحلة.

وعادة ما تصطدم الطائرات المسيرة بالهدف بعد الرحلة بشحنتها المتفجرة، ولم يكن هناك تأكيد رسمي من الجانب البيلاروسي.