رويترز: طائرات مسيّرة مفخخة تستهدف قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أميركية دون وقوع إصابات

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر بأن "طائرات مسيّرة مفخخة استهدف قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية دون وقوع إصابات". ولم تعلن على الفور أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم. والهجوم هو الأول الذي تتعرض له قاعدة عين الأسد منذ توقف "المقاومة الإسلامية في العراق" قبل عدة أشهر، تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع عزة، عن مهاجمة القواعد التي تتواجد فيها قوات أميركية ومن التحالف الدولي، بعد انطلاق المفاوضات بين الحكومة العراقية وقوات التحالف لإنهاء تواجدها في العراق.

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