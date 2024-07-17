حبشي: زيارة وزير الطاقة لمنطقة بعلبك الهرمل لمعالجة ملفات المياه والآبار خطوة جيدة

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، في تصريح، أنّ زيارة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لمنطقة بعلبك الهرمل لمعالجة ملفات المياه والآبار، هي "خطوة جيّدة نتمنى أن تنتج حلولًا للمزارعين بحماية الحقوق في مياه الينابيع وعدم التعدي عليها وتسهيل حفر وعزيل الآبار للمستحقين وايجاد حلول لمشاكل السيول واضرارها والاستفادة منها".
ولفت إلى "المبادرة لاعادة طرح الاتفاقية اللبنانية السورية لتوزيع مياه نهر العاصي من كل جوانبها، حفاظًا على المصلحة اللبنانية العليا وحقوقنا في مياه نهر العاصي".
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