تيمور جنبلاط عرض الأوضاع مع السفير الصيني ومنسقة الامم المتحدة

التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين هينيس- بلاسخارت، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل النائب جنبلاط السفير الصيني في لبنان تشيان منجيان، حيث تناول اللقاء عرض المستجدات السياسية وسبل التعاون التنموي.