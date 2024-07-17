تيمور جنبلاط عرض الأوضاع مع السفير الصيني ومنسقة الامم المتحدة

التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين هينيس- بلاسخارت، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل النائب جنبلاط السفير الصيني في لبنان تشيان منجيان، حيث تناول اللقاء عرض المستجدات السياسية وسبل التعاون التنموي.
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