لافروف من مجلس الأمن: نرفض ما يحدث في غزة من عقاب جماعي وخطة بايدن لصفقة الأسرى شائنة

أكّد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، في جلسة مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، "أننا نحتاج حوارا جادا لوقف سفك الدماء في النزاعات القائمة"، وقال: "لا بد من تطبيق قراري الأمم المتحدة رقم 242 و338".

وشدد على أنّ روسيا تدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، موضحًا أنّ "سفك الدماء مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم قراراتنا"، مضيفًا "نرفض ما يحدث في غزة من عقاب جماعي".

وأشار لافروف إلى أنّ "قطاع غزة يشهد انهيارا في بنيته التحتية وانتشارا للأوبئة".

وأكّد أنّ "انفجار العنف في الشرق الأوسط هو نتاج للسياسات الأميركية الفاشلة في المنطقة"، ورأى أنّ "خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لصفقة الأسرى شائنة ورفضتها إسرائيل".

ودعا وزير خارجية روسيا إلى "وقف إطلاق نار شامل يسمح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين في سجون إسرائيل"، وشدد على أنّه "يجب إعطاء الفرصة للفلسطينيين لتقرير مصيرهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي".