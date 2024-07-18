عاصفة قوية في نيويورك تطيح بقاذفة قنابل وتقتلع سقف كنيسة

ياسر رشاد - القاهرة - عاصفة قوية في نيويورك هبت وأسقطت قاذفة قنابل من طراز (بي-52) من فوق منصة واقتلعت سقف كنيسة تعود للقرن التاسع عشر في وسط ولاية نيويورك، مما أدى إلى وفاة شخص خرج لتفقد سيارته العتيقة.

وتفقدت كاثي هوكول حاكمة نيويورك، يوم الأربعاء، الدمار الناجم عن العاصفة بعد يوم من اجتياحها المنطقة وأعلنت حالة الطوارئ في الولاية بأكملها، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتظل حالة الطوارئ سارية مع توقع هبوب رياح عاصفة وهطول أمطار غزيرة في أجزاء كثيرة من الولاية مساء الأربعاء.

وباتت موهوك فالي من بين المناطق الأكثر تضرراً. وقالت هوكول إن ما تأكد أنه إعصار جاب أنحاء مدينة روما بالولاية ليدمر أربعة مبان ويلحق أضراراً كبيرة في 22 مبنى، وذلك خلال حديثها في مؤتمر صحافي في المدينة.

وأضافت أن العاصفة كانت قوية لدرجة أنها أسقطت قاذفة (بي-52)، وتزن 83 ألف كيلوغرام، من فوق منصتها في قاعدة «غريفيس» التابعة للقوات الجوية.

وتحدثت من أمام كنيسة القديسة ماري، التي بنيت عام 1862 بحسب الموقع الإلكتروني للكنيسة، واقتلعت العاصفة معظم أجزاء سقفها.