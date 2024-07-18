ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية أنّ رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، أخبرت الرئيس جو بايدن، بأنّ "استطلاعات الرأي تُظهِر أنه لا يستطيع هزيمة دونالد ترامب".
وأضافت الشبكة أنّ بيلوسي أكدت أنّ "الرئيس قد يُدمّر فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب".
كانت هذه تفاصيل خبر CNN: نانسي بيلوسي قالت لبايدن إن استمراره بالترشح قد يقضي على فرص الديمقراطيين بالفوز بالأغلبية بمجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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