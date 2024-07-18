CNN: نانسي بيلوسي قالت لبايدن إن استمراره بالترشح قد يقضي على فرص الديمقراطيين بالفوز بالأغلبية بمجلس النواب

ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية أنّ رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، أخبرت الرئيس جو بايدن، بأنّ "استطلاعات الرأي تُظهِر أنه لا يستطيع هزيمة دونالد ترامب".

وأضافت الشبكة أنّ بيلوسي أكدت أنّ "الرئيس قد يُدمّر فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب".