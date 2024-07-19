تنسيق الجامعات 2024.. أقسام ودبلومات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة لطالبات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل الدراسة بكية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، والتي تسعى إلى تحقيق الريادة والتميز ومواكبة للتحول الرقمي وذات تصنيف إقليمي متقدم.

وتعمل كلية التربية الرياضية للبنات علي تحقيق منظومة مؤسسية رقمية تدعم الريادة والتميز علي المستوي المحلي والاقليمي في مجالات (التعليم- التدريب الرياضي- الادارة الرياضية) من خلال تقديم برامج اكاديمية ذكية وبحث علمي متميز وتنميه فعالة للمجتمع لإعداد خريجة متميزة قادرة علي مواكبة التطور العلمي.

وتضم الكلية العديد من الأقسام منها قسم تدريب التمرينات الإيقاعية والجمباز الفنى، قسم تدريب التعبير الحركى والايقاع الحركى، قسم تدريب الألعاب الرياضية، قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار، قسم تدريب الرياضات المائية، قسم تدريب المنازلات والرياضات الفردية، قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، قسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية الرياضية، قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية، قسم الادارة الرياضية والترويح.

وتتمثل برامج مرحلة البكالوريوس فى برنامج التعليم، برنامج التدريب الرياضى، برنامج الإدارة الرياضية، ولدى الكلية ثلاث تخصصات "تعليم، تدريب، إدارة"، حيث يتم التخصص فى السنة الثالثة والرابعة ويتم اختيار التخصص بناء على تقدير الطالبة فى مجال التخصص بالإضافة إلى اجتيازها لاختبار تأهيلي بالنسبة لتخصص التدريب تبعا لمستوى الاداء فى نوع النشاط الرياضي المختار.

ويوجد برنامج خاص بمصروفات لمرحلة البكالوريوس بالساعات المعتمدة وهو برنامج اعداد معلمة تربية رياضية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتمثل برامج الدراسات العليا كالتالي:

برامج مرحلة الدبلوم :

- دبلومة تدريب التمرينات والجمباز (بانواعها)

- دبلومة تدريب التعبير الحركى والايقاع الحركى (بانواعه)

- دبلومة تدريب العاب القوى .

- دبلومة تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب. (بانواعها)

- دبلومة تدريب الرياضات المائية. (بانواعها)

- دبلومة تدريب المنازلات والرياضات الفردية. (بانواعها).

- دبلومة الادارة الرياضية.

- دبلومة الترويح الرياضى.

- دبلومة طرق تدريس التربية البدنية.

- دبلومة فسيولوجيا الرياضة.

- دبلومة الصحة الرياضية.

- دبلومة علم النفس الرياضى.

- دبلومة علم الاجتماع الرياضى.

برامج مرحلة الدبلوم المهني بمصروفات :

- الدبلومة المهنية الاخصائى النفسى الرياضى.

- الدبلومة المهنية الايروبيك فى التربية الرياضية.

- الدبلومة المهنية تدريب مسابقات الميدان والمضمار.

- الدبلومة المهنية المتخصصة في التدريبات المائية.

برامج لمرحلة الماجستير :

- ماجستير تدريب التمرينات والجمباز (بانواعها)

- ماجستير تدريب التعبير الحركى والايقاع الحركى (بانواعه)

- ماجستير تدريب العاب القوى .

- ماجستير تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب. (بانواعها)

- ماجستير تدريب الرياضات المائية. (بانواعها).

- ماجستير تدريب المنازلات والرياضات الفردية. (بانواعها).

- ماجستير الادارة الرياضية.

- ماجستير الترويح الرياضى.

- ماجستير طرق تدريس التربية البدنية.

- ماجستير مناهج التربية البدنية

- ماجستير فسيولوجيا الرياضة.

- ماجستير الصحة الرياضية.

- ماجستير علم النفس الرياضي.

- ماجستير علم الاجتماع الرياضي.

برامج لمرحلة الدكتوراه:

- الدكتوراه تدريب التمرينات والجمباز (بانواعها)

- الدكتوراه تدريب التعبير الحركى والايقاع الحركى بانواعه.

- الدكتوراه تدريب العاب القوى.

- الدكتوراه تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب. (بانواعها)

- الدكتوراه تدريب الرياضات المائية. (بانواعها)

- الدكتوراه تدريب المنازلات والرياضات الفردية. (بأنواعها).

- الدكتوراه الادارة الرياضية.

- الدكتوراه الترويح الرياضي.

- الدكتوراه طرق تدريس التربية البدنية.

- الدكتوراه مناهج التربية البدنية

- الدكتوراه فسيولوجيا الرياضة.

- الدكتوراه الصحة الرياضية.

- الدكتوراه علم النفس الرياضي.

- الدكتوراه علم الاجتماع الرياضي.