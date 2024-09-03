حرصا من اليابان على التعاون مع الدول الافريقية السفير أوكا هيروشى يزور السفينة "عايدة ٤"

ياسر رشاد - القاهرة - قام السفير أوكا هيروشى سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية و الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) في مصر كين كاتو والوفد المرافق لهم اليوم الثلاثاء الموافق ٣ من سبتمبر ٢٠٢٤ بزيارة السفينة "عايدة ٤".



كان فى استقبالهم لواء بحري رضا احمد اسماعيل مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري، لواء بحري حسين مصطفي الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، الدكتور السنوسى بلبع نائب رئيس الاكاديمية العربية للشؤون البحرية والافريقية نيابةً عن الأستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، والسيد الربان أحمد على أنسى عميد معهد التدريب بالبحر.



ومن جانبه أعرب السفير أوكا هيروشى عن سعادته بهذه الزيارة وحرص على زيارة غرفة القيادة و غرفة تحكم الآلات وأبدى اعجابه بالسفينة التى تبلغ من العمر ٣٢ عاماً ومازالت متطورة لهذا الحد .

وأكد ان اليابان تحرص دائماً على التعاون مع الدول الافريقية.

ورحب الدكتور السنوسى بلبع بالحضور ونقل تحيات الدكتور اسماعيل عبد الغفار وأكد ان السفينة قُدمت كمنحة من الحكومة اليابانية للحكومة المصرية دعماً للمتطلبات الرئيسية للقيام بأعمال التدريب والتموين من عام 1992 تحت إشراف الهيئة اليابانية الدولية وأكد ان لولا الدعم المقدم من الاكاديمية العربية وهيئة السلامة البحرية ما كانت وصلت السفينة لهذا المستوى العالى من التطور.

وأضاف ان "عايدة 4 " حققت على أرض الواقع النموذج الناجح في تحقيق التعاون الدولي، في إنجاز أفضل منظومة على أعلى مستوى في المجال البحري، فهي مخصصة لإعداد كوادر بحرية تخدم أبناء الوطن العربي والدول الإفريقية، حيث تم تدريب ما يقرب من ١٧٠٠ افريقى من ٣٧ جنسية على السفينة.

وقال انه تم الاتفاق على مزيد من التعاون المستقبلي بين الأكاديمية العربية هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) .

تجدر الإشارة إلى أن سفينة "عايدة 4" مصنفة دولياً سفينة ذات أغراض خاصة للتموين والتدريب وهي تتبع هيئة الإشراف اليابانية "NKK" ويتكون طاقم القيادة بها من الربابنة والمهندسين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما يتكون طاقم العاملين من المهندسين والفنيين والبحارة والإداريين وهم يتبعون الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.. كما تحمل علي متنها طاقماً مخصصاً للتدريب من المحاضرين والمدربين من معهد التدريب بالبحر التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري



وتعتبر "عايدة 4" من أحدث سفن التدريب في العالم. حيث أنها مجهزة بأحدث الأجهزة الملاحية الإلكترونية وجابت السفينة العديد من الموانئ العربية والأجنبية لكي يتدرب الطلاب علي جميع نواحي العمل بالبحر والتي سيواجهها خلال حياته العملية بعد التخرج.

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