نائب رئيس بعثة الإمارات بالقاهرة يشارك في فعاليات انطلاق ملتقى شباب المعرفة

ياسر رشاد - القاهرة - شارك السيد صالح السعدي نائب رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، في انطلاق الحدث المعرفي الرائد "ملتقى شباب المعرفة" بنسخته الثانية في جمهورية مصر العربية، والذي تنظِّمه موسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “ملتقى شباب المعرفة ” بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.



ويأتي الملتقي هذا العام تحت شعار "الشباب العربي فرص وتحديات المستقبل" ويناقش المتلقي عدة محاور هامة حول الفرص والتحديات التكنولوجية، ومجالات تطوير المهارات والتعلم، والبيئات التمكينية للشباب، والصحة النفسية في ظل المتغيرات السريعة في العالم.



وقال صالح السعدي إن التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ووزارة الشباب والرياضة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد واحدة من المبادرات المشتركة الهامة التي تتعاون فيها مصر والإمارات لدعم الشباب العربي، حيث يهدف الملتقى إلي تبادل المعارف والخبرات والأفكار بين الشباب في العالم العربي، مؤكدا حرص دولة الإمارات علي تعزيز ثقافة التميز في القطاع المعرفي، حيث إن قيمة الدول و المجتمعات لا تقاس بقدر ما تمتلكه من ثروات طبيعية، وانما بالقدرات البشرية التي تستطيع أن تصنع المعجزات لأوطانها.