رسالة مؤثرة من تريزيجيه لجماهير طرابزون بعد الرحيل

ياسر رشاد - القاهرة - وجه محمود حسن تريزيجيه، لاعب الريان القطري الجديد، رسالة مؤثرة لجماهير فريقه السابق طرابزون التركي، خلال الساعات القليلة الماضية.



وأعلن الريان القطري عن تعاقده مع تريزيجيه، بعدما أنهى الصفقة لصالحه خلال الفترة الأخيرة.

وكتب تريزيجيه عبر الحساب الشخصي له بموقع فيس بوك، حيث قال: "شكرًا لفريقي الرائع والجماهير الرائعة على كل الذكريات التي لا تُنسى داخل وخارج الملعب".

وتابع الدولي المصري رسالته: "لقد كان شرفًا لي أن أرتدي هذا القميص وأمثل هذا النادي، سأعتز دائمًا بالوقت الذي أمضيته هنا والعلاقات التي تشكلت مع زملائي في الفريق والمشجعين".

وأكمل: "على الرغم من أن رحلتي مع هذا الفريق تقترب من نهايتها، فإن حبي لكم والامتنان الذي أشعر به تجاه هذا النادي لن يختفي أبدًا".

وأتم: "شكرًا لكم جميعًا على الدعم اللا متناهي وجعل هذه التجربة مميزة حقًا، وداعًا، ولكن ليس وداعًا".