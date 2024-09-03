إيفان توني ينضم لقائمة إنجليزية مميزة بعد إنتقاله للاهلي السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - إنضم إيفان توني مهاجم أهلي جدة السعودي الجديد لقائمة اللاعبين الإنجليز الأعلى أجرًا بعد توقيعه عقدًا مدته أربع سنوات.

وكشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن راتب توني الأساسي يصل إلى حوالي 400,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا بعد خصم الضرائب، بينما وصلت قيمة إنتقال اللاعب لصفوف الأهلي 40 مليون يورو.

وبإضافة المكافآت والحوافز المتعلقة بالأداء، من المتوقع أن يرتفع راتبه إلى نحو 500,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا طوال فترة العقد. وللحصول على نفس صافي الراتب في المملكة المتحدة بعد خصم الضرائب، كان من الضروري أن يحصل على راتب ثابت يقارب مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.

جدير بالذكر أن توني كان يتقاضى 50,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا أثناء فترة وجوده في نادي برينتفورد، بعد انضمامه من بيترزبورو يونايتد في دوري الدرجة الأولى.