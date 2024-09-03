قطر ترحّب بإعلان بريطانيا تعليق رخص تصدير أسلحة للاحتلال يستخدم بعضها في الحرب على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - ترحب دولة قطر بإعلان بريطانيا تعليق رخص تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة، وتعدّه خطوة مهمة لحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما الأطفال والنساء.

تؤكد وزارة الخارجية، اتساق الإعلان البريطاني مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين والأعيان المدنية، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، كما تشير الوزارة إلى أن الإعلان من شأنه أن يدعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في القطاع.

وتجدّد الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.