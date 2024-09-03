ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، اليوم، فعاليات "الملتقى العربي السادس لمديري المكتبات ومراكز المعلومات: إدارة الأصول المعرفية في ظل الذكاء الاصطناعي" في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية والذي عقد خلال الفترة من 25 - 27 أغسطس 2024.

وبمشاركة نخبة من مديري قطاعات البيانات والمعلومات والمعرفة والخدمة الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص وقطاعات التحول الرقمي في الجهات المختلفة، ممثلي إدارات المعرفة والمعلومات في المؤسسات، القيادات الإدارية العليا في المكتبات ومراكز المعلومات والوثائق، القيادات في المكتبات ومراكز المعلومات والوثائق. وممثلي الخدمات في مراكز الوثائق والمعلومات والمكتبات، من مختلف الدول العربية.



سلط الملتقى الضوء على مفاهيم إدارة الأصول المعرفية وتنظيمها في المؤسسات، ودور تطبيقات الذكاء الاصطناعـي في تحسين أنشطة وخدمات المعلومات وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتوسيع قاعدة المعرفة الخاصة بالمؤسسة. وكذلك التعرف على مفهوم الاستثمار في الأصول المعرفية، وتحسين أدائها والارتقاء بمنتجاتها وخدماتها ووضع استراتيجيات ترتكز على المعرفة المعلوماتية. إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة عربيا.



كما تناول الملتقى عدة محاور على مدار أيامه وجلساته،كان من بينها آليات ومتطلبات الاستثمار في بنية المعلومات والمعرفة. بناء مستودعات ومنصات المعرفة في المؤسسات. تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات. التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ التغييرات في استراتيجيات عمل مؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات. العلاقة بين إدارة الأصول المعرفية وكفاءة الإداء المؤسسي.توظيف إدارة الأصول المعرفية في تحقيق الرؤي الاستراتيجية للمؤسسات. وطرح عدد من الأمثلة العربية والدولية الناجحة في إدارة الأصول المعرفية.

العربية للتنمية الإدارية تختتم فعاليات الملتقى العربي السادس لمديري المكتبات ومراكز المعلومات بشرم الشيخ

وجاء عقد هذا الملتقى انطلاقا من اعتبار أن الإرث الحقيقي للمؤسسات هو ما تملكه من أصول معرفية، تعد الأساس الذي تبنى عليه الأفكار الجيدة لتوليد رؤى واستراتيجيات جديدة تساعد المؤسسات على المضي قدمًا في تطوير منتجات وخدمات تميزها عن منافسيها خاصة عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإدارتها.