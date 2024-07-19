أبو فاعور: نتمايز في بعض القضايا مع حزب "القوات" لكن لا قطيعة معه

أكد النائب وائل أبو فاعور، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، التمايزات بالفترة الأخيرة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، وتحديداً في موضوع الحرب على غزة؟ لكنه شدد على عدم الرغبة في توتّر العلاقة، منتقداً ما سمّاه "التراشق غير المبرّر" من البعض في القوات، ومؤكداً أنه لا مصلحة للجانبين بهذا الأمر.

وأوضح "أننا نتمايز في بعض القضايا مع (القوات) لكن لا قطيعة معه كما غيره من الأفرقاء اللبنانيين، ونرى في موقعنا الوسطي أنه لا مصلحة لاصطفافات جديدة في البلد، لا سيما بعد التجارب السابقة في الاستحقاق الرئاسي التي لم تؤد إلى نتيجة، بحيث بتنا مقتنعين أنه لا جدوى من أي اصطفاف ولا بدّ من الحوار للتوصل إلى حل".

وفي موضوع الحرب على غزة والجنوب، ذكّر أبو فاعور أن "الاشتراكي كان أوّل من دعا إلى تطبيق القرار 1701 وعدم توسيع الحرب".