شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة.. إنقاذ 36 من طاقم سفينتين بعد حريق وقع نتيجة تصادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة، إنقاذ 36 من أفراد طاقم سفينتين في المياه على بعد حوالي 55 كيلومترا شمال شرق جزيرة بيدرا برانكا.

وكانت اشتعلت النيران في السفينتين أمس الجمعة، فيما ذكرت أن 26 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 40 على متن واحدة من السفينتين، وهي الناقلة سيريس - 1 التي ترفع علم ساو تومي وبرينسيب، ما زالوا على متنها لمكافحة الحريق. اشتعال النيران في السفينتين وأشارت إلى إنقاذ جميع أفراد الطاقم المكون من 22 فردًا، من على متن الناقلة هافنيا نايل التي ترفع علم سنغافورة.

واشتعلت النيران في السفينتين في حوالي الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي، في منطقة بحرية تقع داخل منطقة البحث والإنقاذ البحري في سنغافورة، وحتى الآن، لم تكن هناك تقارير عن تسرب نفطي. جزيرة بيدرا برانكا وبيدرا برانكا هي جزيرة تقع عند المدخل الشرقي لمضيق سنغافورة، على بعد حوالي 24 ميلا بحريًا شرق سنغافورة.

وردًا على استفسارات من صحيفة ستريتس تايمز، قال متحدث باسم هافنيا إن تصادم بين الناقلتين أدى إلى الحريق.