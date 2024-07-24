شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تهدد الاتحاد الأوروبي بالملاحقة القضائية.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هددت موسكو أمس الثلاثاء مجددًا بالرد ضد قرار للاتحاد الأوروبي باستخدام فوائد الأموال الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرنيا.

ووصف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قرار الاتحاد الأوروبي الذي أُعلن أواخر شهر يونيو بأنه "سرقة".

وأضاف بيسكوف أنه "انتهاك مباشر للقانون الدولي" و"حقوق الملكية"، مطالبًا بملاحقة صناع القرار بالاتحاد الأوروبي قضائيًا. 5ر1 مليار دولار وسيجمع إجراء الاتحاد الأوروبي 4ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار) لتخصيصها للمساعدات العسكرية لصالح كييف من عائدات أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.

ومن المقرر سداد أول جزء من المدفوعات أوائل أغسطس المقبل، وستُمنح هذه الأموال لدول أعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والتشيك، التي ستزود أوكرانيا بدورها بمعدات مثل أنظمة الدفاع الجوي وقذائف المدفعية.

وسيعقب ذلك دفعة إضافية بقيمة مليار يورو من الفوائد في نهاية العام الحاليّ.

وذكر بيسكوف أن "هذه الأموال لا تُسرق عمليًا فحسب، بل تُنفق لشراء أسلحة أيضًا، ومن الصعب التفكير في أي شيء أسوأ".