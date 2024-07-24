شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء منتجع سياحي جراء حريق غابات جنوب إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية