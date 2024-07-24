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شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء منتجع سياحي جراء حريق غابات جنوب إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أخلت السلطات الإيطالية منتجعا سياحيا بأكمله في جنوبي البلاد، يقطنه حوالي ألف سائح، اليوم الأربعاء، جراء حريق غابات خطير.
ونقلت السائحين إلى مناطق آمنة بالقرب من بلدة فيستي الصغيرة على ساحل الأدرياتيكي، وتم نشر عدد من وحدات الإطفاء لمكافحة الحريق.
وجرى استخدام الطائرات لمحاولة احتواء الحريق من الجو، ولكن بدون تحقيق نجاح كبير في البداية. وتقول السلطات إن الرياح القوية دفعت النيران نحو المنتجع السياحي.
واستمرت درجات الحرارة عند نحو 30 درجة مئوية في جنوب إيطاليا لعدة أيام حتى الآن، ولم تهطل أمطار تقريبا في الأسابيع الأخيرة.
وأبدى عمدة فيستي، جوزيبي نوبيليتي، تشككه، في تصريح لقناة راي التليفزيونية الإيطالية، في أن يكون الحريق ناجما عن حريق متعمد، وقال: "كانت هذه المحاولة الخامسة خلال أسبوع، وقد فعلوها هذا الصباح".
ونقلت السائحين إلى مناطق آمنة بالقرب من بلدة فيستي الصغيرة على ساحل الأدرياتيكي، وتم نشر عدد من وحدات الإطفاء لمكافحة الحريق.
وجرى استخدام الطائرات لمحاولة احتواء الحريق من الجو، ولكن بدون تحقيق نجاح كبير في البداية. وتقول السلطات إن الرياح القوية دفعت النيران نحو المنتجع السياحي.
حرائق متكررةوتم إيواء السائحين في منشأتين سياحيتين أخريين قريبتين وفي صالة للألعاب الرياضية بمدرسة محلية.
واستمرت درجات الحرارة عند نحو 30 درجة مئوية في جنوب إيطاليا لعدة أيام حتى الآن، ولم تهطل أمطار تقريبا في الأسابيع الأخيرة.
وأبدى عمدة فيستي، جوزيبي نوبيليتي، تشككه، في تصريح لقناة راي التليفزيونية الإيطالية، في أن يكون الحريق ناجما عن حريق متعمد، وقال: "كانت هذه المحاولة الخامسة خلال أسبوع، وقد فعلوها هذا الصباح".