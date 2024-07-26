المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بفلسطين .. الأطفال في غزة يتعرضون لمخاطر المرض والقنابل

ياسر رشاد - القاهرة - حذر جيمي ماكغولدريك، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، من المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنهم يعانون من مخاطر المرض والقنابل. وأوضح ماكغولدريك أن 625 ألف طفل في غزة محرومون من سنة دراسية كاملة بسبب الأوضاع الراهنة.

وفي بيان صدر اليوم، قال ماكغولدريك: "الأطفال في غزة يواجهون تهديدات متعددة تشمل المرض والعنف نتيجة القصف المستمر. بالإضافة إلى ذلك، تم حرمان 625 ألف طفل من عام دراسي كامل، مما يؤثر بشكل كبير على مستقبلهم التعليمي."

وأضاف ماكغولدريك أن سكان غزة يواجهون تهديدات متزايدة من الجوع والظروف غير الصحية ونقص الرعاية الطبية. وقال: "الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة، وهناك حاجة ماسة لتقديم المساعدة الفورية للسكان الذين يعانون من نقص في الغذاء والماء والرعاية الصحية."

وأكد المنسق الأممي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا أُطلق من شمال غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا أُطلق من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة الغلاف. كما أفادت الهيئة بسقوط صاروخين آخرين في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن صفارات الإنذار دوت في المنطقة، مما دفع السكان إلى البحث عن ملاجئ آمنة. وقد تم تفعيل نظام القبة الحديدية، الذي نجح في اعتراض أحد الصواريخ.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الدفاعات الجوية تصدت لأحد الصواريخ بنجاح، فيما سقط الصاروخان الآخران في مناطق مفتوحة دون أن يتسببا بأي أضرار مادية أو إصابات بشرية."

المنسق الأممي للشؤون الإنسانية: نطالب بوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات والإفراج عن الرهائن

طالب جيمي ماكغولدريك، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحاصرين. كما دعا إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.

وفي بيان صحفي صدر اليوم، قال ماكغولدريك: "نحن ندعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار فوراً لضمان حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الضرورية. إن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة، وهناك حاجة ماسة إلى توفير الغذاء والماء والدواء والمأوى للمتضررين."

وأضاف ماكغولدريك: "يجب السماح لقوافل المساعدات بالدخول إلى القطاع دون أي عوائق، ويجب احترام القانون الدولي الإنساني. كما ندعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن وضمان سلامتهم."

وأكد المنسق الأممي أن الأمم المتحدة تعمل جاهدة على تقديم الدعم الإنساني في ظل الظروف الصعبة، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.