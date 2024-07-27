الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ هجوم بمسيّرة على نابلس بعد إصابة جندي بإطلاق نار على موقع عسكري

أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا نفذنا هجومًا جويًا بمسيّرة على مدينة نابلس بعد إطلاق نار على موقع عسكري قرب أحد مداخلها".
وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "إصابة جندي بجروح طفيفة في إطلاق نار قرب نابلس بالضفة الغربية".
وكانت قد اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة الشرقية ومحيط مخيم بلاطة في نابلس بالضفة.
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