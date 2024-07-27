رأى المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنّ "عدم كفاءة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس سيُطيل أمد الحرب بشكل كبير وسيؤخر إطلاق سراح الأسرى"، في قطاع غزة وقال: "من أحرجونا في أفغانستان بسبب عدم الكفاءة الفادحة هم أنفسهم من يخبرون إسرائيل بعدم قتال حماس". يشار إلى أن ترامب التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الجمعة خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، في وقت يصرّ فيه نتانياهو على استمرار الحرب على قطاع غزة، ما يعرقل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: من أحرجونا في أفغانستان بسبب عدم الكفاءة هم أنفسهم من يخبرون إسرائيل بعدم قتال حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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