أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاعتداء ‌‏والاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة مركبا، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت ‌‌‏27-07-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة استهدف تموضع واستقرار ضباط ‌‏وجنود من قوة مدرعات تمركزت مؤخرا شمال ثكنة يفتاح وأصابت خيمهم وأوقعت فيهم اصابات ‏مؤكدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن إيقاع إصابات بضباط وجنود إسرائيليين في ثكنة يفتاح إثر هجوم بسرب من المسيّرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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