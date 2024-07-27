شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التخريب.. توقعات بعودة خدمات السكك الحديدية الفرنسية لطبيعتها الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

السكك الحديدية الفرنسية

حفل افتتاح الأولمبياد

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تعود خدمات السكك الحديدية الفرنسية إلى طبيعتها بحلول بعد غد الاثنين بعد أن تعرضت الشبكة للتخريب من قبل جناة مجهولين لم يجر التوصل إليهم حتى الآن وذلك قبل حفل افتتاح أولمبياد باريس.وقال وزير النقل باتريس فيرجريتي للصحفيين: "يمكنني أن أخبركم اليوم أن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي مخطط لها يوم الاثنين".واستؤنفت حركة المرور صباح اليوم السبت للقطارات عالية السرعة على الخط الشرقي ، في حين أن سبعة من أصل 10 قطارات تعمل في المتوسط مع تأخير من ساعة إلى ساعتين على خطوط القطارات فائقة السرعة (تي جي في) الشمالية والغربية والجنوبية الغربية، حسبما ذكرت شركة "إس إن سي إف" الوطنية لتشغيل القطارات في بيان في وقت سابق، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إن فنييها عملوا طوال الليل في ظروف ممطرة لاستعادة خدمات القطارات فائقة السرعة "تي جي في".وتمسكت السلطات بخطط حفل افتتاح الأولمبياد أمس الجمعة على الرغم مما وصفته بأنه هجوم منسق واسع النطاق على البنية التحتية للسكك الحديدية السريعة في البلاد.وقال فيرجريتي إن غالبية هؤلاء المسافرين المتضررين البالغ عددهم 800 ألف كانوا من المصطافين وأن الهجمات لم يكن لها أي تأثير على الألعاب.وذكر وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن التحقيق في الهجوم مستمر ويحرز بعض التقدم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.