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الشرطة الكينية تقضي على اثنين من حركة الشباب الإرهابية

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واس - نيروبي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تمكنت الشرطة الكينية من القضاء على اثنين من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في عملية في منطقة ألانجو بمقاطعة جاريسا.
وأفادت الشرطة أنه تم خلال العملية مصادرة العديد من المتفجرات والأسلحة ومواد أخرى متنوعة.

يذكر أن المناطق القريبة من الحدود الكينية الصومالية تتعرض لسلسلة من الھجمات الإرهابية، حيث يعبر المسلحون ويشنون ھجمات منسقة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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