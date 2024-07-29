شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الكينية تقضي على اثنين من حركة الشباب الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الشرطة الكينية من القضاء على اثنين من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في عملية في منطقة ألانجو بمقاطعة جاريسا.وأفادت الشرطة أنه تم خلال العملية مصادرة العديد من المتفجرات والأسلحة ومواد أخرى متنوعة.يذكر أن المناطق القريبة من الحدود الكينية الصومالية تتعرض لسلسلة من الھجمات الإرهابية، حيث يعبر المسلحون ويشنون ھجمات منسقة.