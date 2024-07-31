جولة للرئيس السيسي ومحمد بن زايد في مدينة العلمين الجديدة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، في جولة بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجولة، حرص المواطنون على التقاط الصور مع الزعيمين وسط أجواء مبهجة.

واعتاد بن زايد على زيارة مصر في هذا التوقيت من كل عام للاستمتاع بالأجواء الصيفية الممتعة، التي تمتاز بها السواحل الشمالية المصرية.

وحرص الرئيس السيسي على استقبال محمد بن زايد خلال تواجده بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشهد العلاقات المصرية - الإماراتية توافقًا في مختلف الملفات، بجانب حرص الزعيمين الدائم على التواصل بشأن مختلف الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن آخر زيارة للشيخ محمد بن زايد إلى مصر، كانت في 23/3/2024، حيث استقبل الرئيس السيسي نظيره رئيس دولة الإمارات لعقد لقاء أخوي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومناقشة التطورات والأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة.