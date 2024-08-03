الدفاع الروسي تسقط 75 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أسقطت الدفاعات الروسية 75 مسيرة أطلقتها قوات كييف الليلة الماضية استهدفت مقاطعات جنوب غربي البلاد، وفقا لـ"روسيا اليوم ".

وجاء في بيان وزارة الدفاع، "تم إسقاط 75 مسيرة أوكرانية منها 36 فوق مقاطعة روستوف و17 فوق مقاطعة أوريول و9 فوق مقاطعة بيلغورود، و8 فوق كورسك، و2 فوق ريازان، وواحدة فوق فورونيج، وواحدة فوق بحر آزوف، وواحدة فوق إقليم كراسنودار.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا