الدفاع الروسي: تدمير 3 طائرات أوكرانية شمال روستوف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فاسيلي جولوبيف، حاكم منطقة روستوف الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 3 طائرات بدون طيار أوكرانية شمالي المقاطعة دون وقوع إصابات.

وقال "جولوبيف"، في بيان، "في شمال مقاطعة روستوف، دمرت قوات الدفاع الجوي 3 طائرات بدون طيار، وتواصل العمل على صد الهجوم الجوي"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأضاف أنه يجري توضيح المعلومات حول تداعيات الهجوم على الأرض.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المُسيرة والصواريخ.