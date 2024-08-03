دونالد ترامب يتفق مع "فوكس نيوز" على مناظرة كاملا هاريس في 4 أيلول

اعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب في تصريح له، إنه اتفق مع قناة "فوكس نيوز" على إجراء مناظرة مع كاملا هاريس، نائبة الرئيس والمرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي في الانتخابات في الرابع من أيلول.

واوضح ترامب بانه "إذا كانت كاملا غير راغبة أو غير قادرة على المناظرة في ذلك التاريخ لأي سبب، فقد اتفقت مع فوكس على عقد اجتماع كبير في نفس مساء الرابع من ايلول".