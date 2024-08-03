ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن طائرة هليكوبتر عسكرية أميركية سقطت في حقل أرز في مقاطعة كاناجاوا جنوب غربي طوكيو اليوم السبت. وأوضحت الهيئة نقلا عن إدارة الإطفاء المحلية، أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الإذاعة والتلفزيون: تحطم هليكوبتر عسكرية أميركية في اليابان ولا اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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