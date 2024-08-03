الجزيرة: مقتل قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية

اعلن مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي في الضفة الغربية عن مقتل 5 فلسطينيين إثر قصف طائرة إسرائيلية مسيرة مركبة فلسطينية قرب قرية زيتا بطولكرم.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني اعلن عن مقتل 4 فلسطينيين إثر قصف الجيش الإسرائيلي مركبة فلسطينية قرب بلدة زيتا شمالي الضفة الغربية.

وتحدثت مصادر لـ "الجزيرة" عن ان أحد المستهدفين في الغارة الإسرائيلية قرب طولكرم هو القيادي في كتائب القسام هيثم بليدي.

بالمقابل، تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن تصفية 5 فلسطينيين بقصف مسيرة إسرائيلية في طولكرم، ولفتت الى ان الغارة الجوية نفذت عقب معلومات استخبارية تفيد بان أفراد الخلية كانوا يستعدون لارتكاب هجوم مسلح.