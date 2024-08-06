شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. "هاريس" تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، رسميًا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستعقد في شهر نوفمبر القادم.

وجاء ترشيح هاريس بعد جولة استمرت خمسة أيام من التصويت من قبل مندوبي المؤتمر الوطني الديمقراطي انتهت ليلة الاثنين.

وقال الحزب الديمقراطي في بيان: إن 99 % من المندوبين الذين أدلوا بأصواتهم صوتوا لصالح كامالا هاريس لخوض الانتخابات القادمة.

