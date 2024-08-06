الصحة اللبنانية: 4 قتلى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في ميفدون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل أربعة أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة ميفدون الواقعة في جنوبي لبنان. الهجوم الذي وقع صباح اليوم خلف أيضًا عددًا من المصابين، وأدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنزل المستهدف.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القتلى هم من عائلة واحدة، وأن فرق الإسعاف والطوارئ هرعت إلى موقع الهجوم فور وقوعه، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وأضافت أن فرق الإنقاذ عملت على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وأن الأضرار المادية التي خلفها القصف كبيرة.

كما نددت وزارة الصحة بالهجوم، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للمدنيين في المناطق المتضررة.

في هذا السياق، أكدت السلطات اللبنانية أن الوضع في جنوب لبنان يشهد تصعيدًا خطيرًا، داعية إلى إجراء تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية وتقديم الدعم اللازم للضحايا وعائلاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم يأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تستمر الاشتباكات والهجمات بين إسرائيل وحزب الله، مما يزيد من معاناة المدنيين في المناطق الحدودية.

المتحدث السلطة القضائية الإيرانية: الولايات المتحدة أدت دورا في اغتيال هنية وسنعمل على مقاضاتها دوليا

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، أن إيران تعتزم مقاضاة الولايات المتحدة دولياً بتهمة التورط في اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي قُتل في وقت سابق.

وفي تصريحاته، قال جهانغير إن إيران تعتبر أن الولايات المتحدة لعبت دورًا في عملية اغتيال هنية، التي وصفها بأنها جريمة ضد الإنسانية. وأضاف أن الحكومة الإيرانية ستعمل على تقديم الأدلة والوثائق المتعلقة بالدور الأمريكي في هذا الهجوم إلى المحافل الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار جهانغير إلى أن السلطات الإيرانية ستسعى إلى تعزيز التحركات القانونية ضد الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، مؤكدًا أن إيران لن تتسامح مع ما وصفه "بالجرائم الموجهة ضد شعوب المنطقة". وذكر أن بلاده ستستخدم جميع القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لتحقيق العدالة في هذه القضية.

كما انتقد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، معتبرًا أن دورها في التصعيد الأخير يعكس اهتمامًا بسيطرة إقليمية وتوسيع نفوذها العسكري. وشدد على أن إيران ستواصل الضغط على المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين ومواصلة دعمها للحقوق الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات جهانغير تأتي في وقت يشهد فيه الصراع بين إسرائيل وحركة حماس تصعيدًا كبيرًا، مع استمرار التوترات بين القوى الإقليمية والدولية المتورطة في النزاع.