خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس السنغالي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين .

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها نيابةً عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في الرياض، للمبعوث الخاص لرئيس السنغال ماري تاو نيان.

وتم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.