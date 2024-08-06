اشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، الى انه تتداول بعض المجموعات المكشوفة الهوية والمعروفة التوجُّه خبرًا عن صحة رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، وهذا ينمّ عن عقلية هذه المجموعات ونفسيتها، وفي مطلق الأحوال فإنّ هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ونطمئن المحبين بأنّ صحة رئيس "القوات" بألف خير وهو يتابع نشاطه المكثّف كالمعتاد من مقر القيادة في معراب.

كانت هذه تفاصيل خبر القوات: صحة جعجع بألف خير وهو يتابع نشاطه المكثّف كالمعتاد من مقر القيادة في معراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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