الحلبي بحث مع شهيب في التحضيرات للدورة الاستثنائية للامتحانات واطلع على نشاط الائتلاف التربوي

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، مع النائب أكرم شهيب وأمين السر العام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" ظافر ناصر، حيث تم البحث في القضايا التربوية والتحضيرات للدورة الإستثنائية للامتحانات الرسمية التي تم إعداد مشروع مرسوم في شأنها.

واستقبل الحلبي وفدا من "الإئتلاف التربوي"، واطلع على نشاط الإئتلاف كعضو في الحملة العربية للتعليم للجميع ويتعاطى مع عدد كبير من الجمعيات والمنظمات العربية والدولية التي تعنى بالتربية والتعليم وكعضو في الحملة العالمية للتعليم.

ورحب الوزير الحلبي بالوفد، معتبرا أن "ما يقوم به نشاطا مهما خصوصا في ما يتعلق بالتعليم للجميع وتعليم الكبار"، مؤكدا ان "التربية ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها بل المجتمع المدني والجمعيات والقوى الحية في المجتمع"، مشيرا إلى "خطورة التسرب المدرسي الذي يؤدي إلى رفع نسبة الكبار غير المتعلمين".

ثم تسلم الحلبي من الوفد، دعوة لرعاية "مؤتمر التربية التحويلية لتعليم الكبار".

كما استقبل الحلبي باتريك أبو شقرا، واطلع منه على "تأسيس نقابة تعنى بالتربية الرقمية من خلال تحويل التعليم الرقمي إلى وسيلة لريادة الأعمال بدعم من النقابة المتخصصة بالإعلان والتسويق"، والتي تساعد على تحويل الفضاء الرقمي إلى خدمة إجتماعية.

ورحب الوزير الحلبي بالتعاون مع النقابة، "سيما وأنها تعمل على حملات لمكافحة التنمر الإفتراضي"، لافتا إلى "ضرورة تطوير التشريعات كمدخل لتنظيم هذا التعاون لكي يصيب أهدافه".