افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات على بلدة عيتا الشعب وعلى يارون وكفركلا. ولفت الى ان الجيش الاسرائيلي استهدف اطراف بلدة كونين بالقذائف المدفعية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي اغار على عيتا الشعب ويارون وكفركلا واستهداف اطراف كونين بالقذائف المدفعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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