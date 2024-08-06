خلف من مجلس النواب: ما قيمة ان نربح الحرب او نخسرها إذا خسرنا العيش معا؟

اشار النائب ملحم خلف في اليوم 566 لوجوده في مجلس النواب في بيان، الى انه "بالرغم من المخاطر المحدقة التي يعيشها لبنان لم تشعر القوى السياسية فيه بعد بالمسؤولية، فلا الحرب في الجنوب افرزت تضامنا وطنيا، ولا تدمير الدولة جراء تفريغها من السلطات الدستورية دفع نخوة في النواب لانتخاب رئيس للبلاد كما تفرضه احكام المادة ٤٩ من الدستور اي بجلسة واحدة بدورات لا تنتهي الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، والذي عليه ان يقطع مع نهج اللادولة واللاعدالة واللامساءلة ويعود بنا الى الدولة الجامعة القادرة الحاضنة العادلة المطمئنة لابنائها كافة".

ولفت خلف الى ان "من ينتظر تداعيات حرب الاستنزاف بانكفاء او بعدم تشاركية يفقد أساسا من اسس الجمهورية وهو العيش معا. ان كانت ال​سياسة​ تفرقنا، فلنعد الى الدستور والى أحكامه التي تجمعنا وتقيم سيادة القانون وتنظّم الحياة العامة وتحمي العيش معا. والا فما قيمة ان نربح الحرب او نخسرها إذا خسرنا العيش معا؟".