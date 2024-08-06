"القسام" نشرت صورة موجهة لإسرائيل: "وسنبطش بطشتنا الكبرى دون حساب"

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نشرت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، عبر حسابتها، صورة قالت خلالها في عبارة موجهة لإسرائيل: "وسنبطش بطشتنا الكبرى دون حساب".
ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية، وبشكل خاص كتائب "القسام" و"سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
ومؤخرًا، زاد الجيش الإسرائيلي من استهداف المدارس التي يتواجد فيها نازحون من القطاع، الأمر الذي تسبب بعدة مجازر مروّعة.
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