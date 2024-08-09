بيان مشترك لـ مصر وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بيانًا مشتركًا لقادة لقادة مصر والولايات المتحدة وقطر، بشأن أحداث قطاع غزة.

ووفقًا للبيان المشترك، أوضح المتحدث أنه تم دعوة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق ١٤ أغسطس أو الخميس الموافق ١٥ أغسطس في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة.

وأضاف البيان أن الوسطاء مستعدون، لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف.

وأكد البيان أنه قد حان الوقت كي يتم بصورة فورية ووضع حدًا للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين.

وواصل: "وقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حالياً على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن فى ٣١ مايو ٢٠٢٤ وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥".

وأشار البيان إلى أنه ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت كما يجب ألا تكون هناك ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر، حان الوقت الآن للإفراج عن الرهائن وبدء وقف اطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق.