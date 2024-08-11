حملة ترامب الانتخابية تعلن تعرضها للاختراق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن فريق حملة المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، أمس، تعرّضه للاختراق، متّهماً «مصادر أجنبيّة» بتسريب اتّصالات داخليّة وملفّ عن جاي دي فانس المرشّح لمنصب نائب الرئيس.

وألمح فريق ترامب إلى وقوف إيران وراء عمليّة الاختراق، فيما كانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت، في وقت سابق، أنها تلقّت رسائل بريد إلكتروني تحتوي على معلومات عن حملة المرشّح الجمهوري من مصدر رفض كشف هويّته.

وقال المتحدّث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، في بيان: «تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني من مصادر أجنبيّة مُعادية للولايات المتحدة، بقصد التدخّل في انتخابات 2024 وزرع الفوضى في عمليّتنا الديمقراطيّة».

وتطرّق تشيونغ إلى تقرير نشرته شركة مايكروسوفت هذا الأسبوع يشير إلى أن قراصنة «أرسلوا رسالة بريد إلكتروني تصيُّديّة في يونيو إلى مسؤول كبير في الحملة الرئاسيّة».

وتضمّنت الوثائق، التي تلقّتها صحيفة «بوليتيكو»، معلومات عن جاي دي فانس، المرشّح لمنصب نائب الرئيس في حال فوز ترامب في انتخابات نوفمبر.

وفي عام 2016، تم أيضاً اختراق رسائل بريد إلكتروني خاصّة باللجنة الوطنيّة للحزب الديمقراطي.

وكشف التسريب خصوصاً تبادلات داخليّة تتعلّق بهيلاري كلينتون، المرشّحة التي اختارها الحزب آنذاك لمواجهة ترامب.

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