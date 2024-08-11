انتشال 50 جثة لضحايا الطائرة البرازيلية المنكوبة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انتشلت السلطات البرازيلية جثث 50 شخصاً من الضحايا الـ62 لحادث تحطم الطائرة أول أمس الجمعة، قرب ساو باولو في جنوب شرقي البرازيل، مع استمرار التحقيقات لتحديد أسباب المأساة، حسب وسائل إعلام دولية نقلاً عن حكومة ولاية ساو باولو.

وسقطت الطائرة، أول من أمس، في مدينة فينهيدو البالغ عدد سكانها 76 ألف نسمة والواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال غرب ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبرازيل.

وأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ثلاثة أيام من الحداد الوطني عقب الحادث المأسوي، فيما يعمل المحققون على جمع مواد جينية من أقارب الركاب من أجل عمليات التعرف إلى الجثث.

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