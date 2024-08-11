الأونروا: نزوح أكثر من 75 ألف شخص من جنوبي غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، عن نزوح أكثر من 75 ألف شخص من جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وذلك في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وقال لازاريني في تصريحاته إن الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين تعكس حجم الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع، حيث تسعى العائلات إلى الفرار من مناطق النزاع بحثاً عن الأمان في ظل التصعيد العسكري المستمر. وأوضح أن النزوح جاء نتيجة للغارات الجوية المكثفة والقصف الذي يستهدف مناطق المدنيين في جنوبي غزة، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان المدنيين بشكل كبير.

وأضاف لازاريني أن إسرائيل قد أصدرت أوامر جديدة تجبر المزيد من السكان على النزوح، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني. وأشار إلى أن هذه الأوامر تؤثر بشكل خاص على الأسر الضعيفة التي لا تملك موارد كافية لتأمين مكان آمن أو الحصول على المساعدات الإنسانية.

وفي ظل هذه الظروف، أكد لازاريني أن الأونروا تعمل بجد لتلبية احتياجات النازحين وتوفير المساعدة الإنسانية العاجلة، بما في ذلك تقديم الإغاثة الغذائية والخدمات الصحية والمأوى. وأشاد بالجهود التي تبذلها الوكالة لتنسيق الدعم مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

ودعا لازاريني المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم والمساعدة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة، وحث على اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما شدد على أهمية حماية المدنيين بموجب القوانين الإنسانية الدولية، وتقديم الدعم الكامل للجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للأزمة الإنسانية في المنطقة.

يُذكر أن النزاع في غزة قد أدى إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل ملحوظ، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية والخدمات الأساسية بسبب القتال المستمر والإغلاق المفروض.

حزب الله يستهدف نقطة تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب

أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ هجوم استهدف نقطة تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب، محققاً إصابة مباشرة.

وذكرت المصادر العسكرية التابعة لحزب الله أن الهجوم تم باستخدام قذائف مدفعية دقيقة أصابت أهدافها بنجاح. وقد استهدف الهجوم موقعاً كان يُستخدم كقاعدة تموضع للجنود الإسرائيليين في المنطقة، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة بين صفوفهم.

في تفاصيل الهجوم، أوضحت المصادر أن العملية كانت مدروسة ومبنية على معلومات استخبارية دقيقة حول مواقع انتشار القوات الإسرائيلية في المنطقة. كما أشارت إلى أن الهجوم يأتي في إطار استراتيجية الحزب للرد على التصعيدات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والاعتداءات على الأراضي اللبنانية.

ووفقاً للتصريحات الصادرة عن الحزب، فإن الهجوم يأتي ضمن سلسلة من العمليات التي ينفذها حزب الله لردع القوات الإسرائيلية عن استهداف لبنان وتعزيز قدرات المقاومة اللبنانية. كما شددت المصادر على أن الحزب سيواصل تنفيذ عملياته العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لحماية الأراضي اللبنانية وتقديم الدعم للمجتمع اللبناني في مواجهة الاعتداءات المستمرة.

وأفاد المراقبون أن التصعيد العسكري في المنطقة يعكس التوترات المتزايدة بين حزب الله وإسرائيل، مما يزيد من احتمالية حدوث مزيد من الهجمات المتبادلة. وفي هذا السياق، دعت الجهات المعنية إلى تهدئة الأوضاع وتفادي التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

يُذكر أن حزب الله كان قد أكد مراراً على استمراره في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ودأب على تنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية كجزء من استراتيجيته للدفاع عن لبنان والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.