حزب الله يستهدف نقطة تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ هجوم استهدف نقطة تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب، محققاً إصابة مباشرة.

وذكرت المصادر العسكرية التابعة لحزب الله أن الهجوم تم باستخدام قذائف مدفعية دقيقة أصابت أهدافها بنجاح. وقد استهدف الهجوم موقعاً كان يُستخدم كقاعدة تموضع للجنود الإسرائيليين في المنطقة، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة بين صفوفهم.

في تفاصيل الهجوم، أوضحت المصادر أن العملية كانت مدروسة ومبنية على معلومات استخبارية دقيقة حول مواقع انتشار القوات الإسرائيلية في المنطقة.

كما أشارت إلى أن الهجوم يأتي في إطار استراتيجية الحزب للرد على التصعيدات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والاعتداءات على الأراضي اللبنانية.

ووفقاً للتصريحات الصادرة عن الحزب، فإن الهجوم يأتي ضمن سلسلة من العمليات التي ينفذها حزب الله لردع القوات الإسرائيلية عن استهداف لبنان وتعزيز قدرات المقاومة اللبنانية. كما شددت المصادر على أن الحزب سيواصل تنفيذ عملياته العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لحماية الأراضي اللبنانية وتقديم الدعم للمجتمع اللبناني في مواجهة الاعتداءات المستمرة.

وأفاد المراقبون أن التصعيد العسكري في المنطقة يعكس التوترات المتزايدة بين حزب الله وإسرائيل، مما يزيد من احتمالية حدوث مزيد من الهجمات المتبادلة. وفي هذا السياق، دعت الجهات المعنية إلى تهدئة الأوضاع وتفادي التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

يُذكر أن حزب الله كان قد أكد مراراً على استمراره في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ودأب على تنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية كجزء من استراتيجيته للدفاع عن لبنان والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 53 طائرة مسيرة هجومية روسية

أفادت وكالة رويترز أن الجيش الأوكراني أعلن اليوم عن نجاحه في تدمير 53 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا على مناطق متفرقة في أوكرانيا.

وأشار البيان الصادر عن الجيش الأوكراني إلى أن الطائرات المسيرة كانت تستهدف مجموعة من المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية في أنحاء مختلفة من البلاد. ووفقًا للمصادر العسكرية الأوكرانية، فإن التصدي لتلك الطائرات تم بواسطة أنظمة الدفاع الجوية المتقدمة التي تمتلكها القوات الأوكرانية.

وأوضح البيان أن الطائرات المسيرة كانت جزءًا من هجوم روسي مكثف يأتي في إطار تصعيد التوترات العسكرية بين البلدين. وقد تمكنت القوات الأوكرانية من اعتراض الطائرات وتدميرها قبل أن تتمكن من الوصول إلى أهدافها. كما تم تأكيد عدم وقوع أي أضرار كبيرة أو إصابات جراء هذا الهجوم.

وذكر المسؤولون الأوكرانيون أن هذه العملية تأتي في ظل تعزيز روسيا لقدراتها العسكرية على مختلف الجبهات، مما يضع ضغطًا متزايدًا على الدفاعات الأوكرانية. وأكدوا أن القوات الأوكرانية تواصل استعدادها لمواجهة أي تصعيد محتمل، وأنها تعمل على تحسين تقنيات الدفاع لمواكبة التهديدات المستمرة.

في الوقت نفسه، دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم العسكري والتقني لمساعدتها في التصدي للهجمات المتزايدة. وشدد المسؤولون الأوكرانيون على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا قد شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة على الأراضي الأوكرانية.