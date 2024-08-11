آليات الاحتلال تتوغل في منطقة القورة بلدة بني سهيلا شرق خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت منطقة القورة في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة، توغلًا محدودًا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

وقال شهود عيان إن عدة دبابات وجرافات عسكرية دخلت المنطقة في ساعات الصباح الباكر، حيث قامت بتوغل محدود داخل الأراضي الزراعية. وأضافوا أن الآليات تركزت في منطقة القوزة التي تشهد عادةً توترات متكررة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال.

وأفادت المصادر المحلية بأن عملية التوغل كانت مصحوبة بعمليات تمشيط وحفر، مما أدى إلى تضرر بعض الأراضي الزراعية وإلحاق أضرار بالممتلكات. كما أشاروا إلى أن جيش الاحتلال قام بإطلاق النار بشكل عشوائي في بعض الأحيان، مما زاد من حالة الرعب والقلق بين سكان المنطقة.

في السياق ذاته، استنكر مسؤولون فلسطينيون هذا التوغل، معتبرين إياه تصعيدًا جديدًا في التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين. ودعوا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق المدنيين في قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة، حيث تتواصل عمليات القصف والتوغل، مما يفاقم معاناة السكان ويزيد من تعقيد جهود التوصل إلى تهدئة مستدامة في المنطقة.

شولتس يدعو نتنياهو إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار أولاف شولتس قد اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موجهًا رسالة حاسمة بشأن الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث أن شولتس شدد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية التوصل إلى اتفاق عاجل لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار. وأضاف أن المستشار الألماني أبلغ نتنياهو أن الوقت قد حان للتوصل إلى تفاهم يوقف دوامة العنف ويخفف من معاناة المدنيين في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن شولتس أكد أيضًا على ضرورة وقف العنف الانتقامي، مشددًا على أن استمرار الهجمات والردود العنيفة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني وتدمير فرص السلام. وقد دعا شولتس جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتهدئة الأوضاع وتجنب المزيد من التصعيد.

هذا الاتصال يأتي في وقت حساس حيث يشهد الوضع في الشرق الأوسط توترًا متزايدًا، مع استمرار الصراع وتأثيره السلبي على المدنيين. وقد أعربت ألمانيا عن استعدادها لدعم أي جهود دولية تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة