مظاهرات حاشدة في هولندا والسويد احتجاجًا على مجازر إسرائيل في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت هولندا والسويد، أمس، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل في قطاع غزة.

في مدينة أوتريخت الهولندية، تجمع مئات المتظاهرين في ميدان يانسكيرخوف، مطالبين بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وداعمين حقوق الشعب الفلسطيني. وقد انتقد المشاركون في المظاهرة الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا، بسبب دعمها لإسرائيل على الرغم من الجرائم التي ترتكبها في غزة. كما دعا المتظاهرون إلى مقاطعة العلامات التجارية الغربية مثل "ستار باكس"، "زارا"، و"ماكدونالدز"، التي أعلن بعضها عن دعمها لإسرائيل.

في العاصمة السويدية ستوكهولم، نظم مئات المحتجين مسيرة انطلقت من ساحة أودنبلان باتجاه السفارة الإسرائيلية. وقد ردد المشاركون هتافات تطالب بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على غزة، معبرين عن دعمهم للشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل التصعيد المستمر الذي تشنه إسرائيل ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، والذي خلف أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود. وقد خلفت الهجمات دمارًا هائلًا ومجاعة قاتلة في المنطقة.

ورغم النداءات الدولية، تواصل تل أبيب حربها على غزة متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها الفوري وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لوقف الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

سرايا القدس تستهدف مقر قيادة لجيش الاحتلال شمالي خانيونس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قامت بقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط تبة "86 الكرد" شمالي خانيونس.

وقالت السرايا في بيانها إن القصف تم باستخدام أسلحة متطورة، وقد استهدف المقر الذي يُعتبر من المراكز الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي. وأضاف البيان أن الهجوم يأتي ضمن إطار الرد على التصعيد المستمر من قبل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت سرايا القدس أن هذا الهجوم هو جزء من استراتيجيتها للرد على الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة. وأشارت إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وأنها تهدف إلى تحقيق توازن رعب مع العدو.

وفي الوقت نفسه، ذكرت سرايا القدس أن القصف أسفر عن تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأكدت أن هذه العملية جاءت ردًا على التصعيد العسكري وجرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعت سرايا القدس المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. وأكدت السرايا أنها ستواصل مقاومتها حتى تحقيق أهدافها وإقامة دولة فلسطين المستقلة.